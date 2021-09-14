Мобильный интернет приходит в отдаленные уголки Карелии с Tele2

В Петрозаводске генеральный директор Tele2 Андрей Патока и директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Тимошин провели встречу с представителями СМИ Северо-Запада. На пресс-конференцию пришли карельские журналисты, представители СМИ из других регионов Северо-Запада подключились к конференции онлайн.

Андрей Патока отметил, что Tele2 продолжает успешно развиваться в регионах и столице. Как известно, компания строит свою коммуникацию с клиентами по другим правилам.

«Мы ставим во главу угла нашего клиента, его интересы. Нам приятно, что уже третий год подряд нас признают самым быстрорастущим оператором в мире, что подтверждает правильность нашего пути»

— подчеркнул генеральный директор.

Tele2 называют альтернативным оператором, и мы по-прежнему считаем, что являемся альтернативой существующей практике, которая складывалась долгие годы на рынке. В чем альтернатива? В том, что мы отстаиваем интересы клиентов, стараемся сделать условия максимально выгодными и прозрачными, простыми и удобными. Вот в этом мы хотели бы оставаться такой альтернативой всегда. Чтобы на вопрос: какой оператор самый выгодный и удобный, все отвечали — Tele2. Мы даже хотели бы быть самым любимым оператором. Опросы показывают, что по уровню интереса или готовности рекомендовать компанию другим клиентам, Tele2 устойчиво занимает лидирующие позиции на рынке мобильной связи. Для нас это очень ценно.

Андрей Патока рассказал и о тех преимуществах, которые получают клиенты оператора.

— Мы делаем ставку на то, чтобы предоставлять нашим клиентам уникальные, а самое главное, выгодные предложения. Наша компания работает над такими продуктами, которые гарантируют клиентам максимальное использование средств, которые они платят за связь. Когда-то Tele2, действуя по другим правилам, начала с того, что позволило клиентам переносить неиспользованные остатки минут и гигабайтов на последующие периоды

Все новшества, которые мы вводим, направленны на то, чтобы подтверждать это обещание выгоды нашим клиентам. Из уникальных предложений — возможность обменивать неиспользованные остатки минут и гигабайтов, продавать их на «Маркете Tele2». Это инструменты, которые сегодня есть только у нашей компании, и я всегда удивляюсь, какое количество наших клиентов этим пользуется.

Казалось бы, ну что такого, если у вас накопилось 20-30 Гб трафика или несколько десятков неиспользованных минут? Однако до 20% наших абонентов торгуют остатками на «Маркете Tele2», покупают и продают их, то есть по максимуму используют деньги, которые они платят.

В условиях неопределенности, когда одна волна вируса сменяет другую, когда мы уходим в онлайн, иногда бывает трудно предсказать, какое число трафика нам потребуется. Поэтому сегодня мы предлагаем нашим клиентам, которые возвращаются в школы, на работу в офисы, удвоенный объем интернета, который входит в наши пакеты за те же самые конкурентные деньги, чтобы еще больше повысить выгодность нашего предложения.

Все это, конечно, сказывается на результатах нашей деятельности, и поэтому наша компания остается одной из самых быстрорастущих по количеству клиентов. Мы меняем рынок связи, делаем услуги более прозрачными. Вы не увидите у нас «звездочек», мы когда-то сознательно от этого отказались, у нас нет никаких скрытых условий, и нам радостно от того, что сегодня весь рынок постепенно стал двигаться в этом направлении.

Сергей Тимошин рассказал, как развивается компания в Карелии.

— Сейчас Карелия — это один из наших инвестиционных регионов. Мы подписали соглашение с правительством республики. До конца этого года в развитие сети Tele2 в Карелии будет вложено порядка 150 млн рублей. Что это значит для пользователя? Это быстрый мобильный интернета, увеличение зоны действия сети. Совместно с нашим акционером – компанией «Ростелеком» мы развиваем программу покрытия отдаленных населенных пунктов связью. Недавно, например, Tele2 пришла в поселок Реболы с населением около 1000 человек.

— Программа устранения цифрового неравенства, которую несколько лет назад запустило правительство России, нацелена на то, чтобы привести услуги связи в малые населенные пункты. Особенность Русского Севера в том, что население здесь живет на огромных расстояниях, поэтому проблема связи стоит особенно остро. В Карелии только за последние полтора месяца Tele2 появилась в семи населенных пунктах, не считая дачных поселков вокруг Петрозаводска. Карелия в центре нашего внимания и в связи с увеличивающимся числом туристов. В стране растет внутренний туризм, и Карелия — одно из направлений, которое вызывает большой интерес. Мы должны поддерживать и наших клиентов из других регионов, которые посещают эти прекрасные места

— продолжил Сергей Тимошин.

Журналисты задали вопрос, когда устойчивая сотовая связь появится на федеральной трассе «Кола».

— Благодаря работе, которую мы сейчас проводим, количество «белых пятен» на трассе, которые присутствовали еще 5 лет назад, существенно сократилось. Это одна из главных задач, которая стоит перед нами в будущем.

— отметил он.

Андрей Патока добавил, что в этом году, когда выдавались продления на частоты для операторов связи, государство выдавало их с обременениями. И одно из обременений — это покрытие федеральных дорог.

— Потому теперь это не только наши бизнес-планы, но еще и обязанность, а также наших партнеров по участию в этой программе. И здесь мы рассчитываем на совместную работу, потому что обеспечить покрытие дорог не так просто

— заверил генеральный директор Tele2.

Что касается телекоммуникационного стандарта связи нового поколения 5G, по словам Андрея Патоки, все станции, которые устанавливает компания Tele2, готовы к эксплуатации 5G. Сейчас ограничения не столь технические, сколько регуляторные.

— Мы постоянно анализируем ситуацию, ждем, когда регулятор создаст основу для развития 5G в России: выделит частоты. По итогам 2020 года, большая часть которого прошла под знаком карантина, общий мобильный трафик в стране вырос на 50%. В первом полугодии этого года рост составил уже 30%. Рано или поздно существующих частот будет недостаточно, чтобы удовлетворять потребности наших клиентов. Это время не за горами, и Tele2 к нему активно готовится.