Мобилизованным дали по три года тюрьмы за отказ участвовать в СВО

По три года колонии получили мобилизованные на спецоперацию Алексей Селиванов и Юрий Дегтярев. Их забрали еще в сентябре прошлого года, но оба отказались выполнить приказ командира участвовать в боевых действиях, пишет «Коммерсант».

В ноябре мужчины были в казарме в Курской области и перед строем отказались получить оружие и бронежилеты и отбыть в зону СВО. Сначала они сделали это в устной форме, потом подали рапорт.

Курский гарнизонный военный суд в декабре вынес приговоре за отказ выполнять приказ в составе группы. Последствия признали тяжкими. Адвокат одного из осужденных подал жалобу, просил смягчить приговор из-за признания вины и готовности вернуться на спецоперацию.

Командир части, по его словам, намеренно спросил, есть ли кто-то, кто не желает выполнять приказ. Этим спровоцировал Дегтярева и Селиванова. Но апелляционная инстанция отказала в изменении наказания. // фото: скриншот видео «ВесьМА»/Telegram