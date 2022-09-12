Многократно увеличена поддержка малого бизнеса в Петрозаводске

12 сентября на планерке в петрозаводской администрации начальник управления экономики и инвестиционной политики Ксения Жарова рассказала о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Она сообщила, что в 2020 году на эти цели было израсходовано 11,7 миллиона рублей, в 2021 году – 113 миллионов рублей, в 2022 году – уже 149 миллионов рублей. Дополнительно в этом году на финансовую поддержку бизнеса выделят еще 60 миллионов рублей.

Почти в 10 раз увеличилось количество получателей поддержки. В 2020 году это было 64 предпринимателя, сейчас – 619 человек. Направления финансовой поддержки увеличили с 11 до 16.

С 15 по 30 сентября в Петрозаводске будут принимать заявки от предпринимателей, которые бы хотели получить финансовую поддержку от государства. Жарова рассказала о нововведениях. Теперь предприниматели смогут возместить затраты не только на приобретение нового оборудования, но и на покупку оборудования, которое уже было в употреблении. Главное условие, чтобы оно было изначально приобретено у официальных дилеров или производителей. Жарова сказала, что это изменение было внесено по инициативе Любарского.

Владимир Любарский рассказал, как это произошло. К нему на прием пришел предприниматель, который занимается ремонтом оправ для очков. Гражданину необходимо было приобрести новый станок импортного производства, который очень дорого стоил. Для того чтобы получить поддержку от государства, раньше можно было приобретать только новое оборудование. Так у Любарского появилась инициатива выделять помощь и тем предпринимателям, кто покупает «бэушное» оборудование. Инициативу поддержали в карельском правительстве.

По словам Жаровой, среди 16 мер господдержки популярностью пользуются гранты на создание собственного дела, возмещение затрат по лизинговым платежам и процентам по банковским кредитам.

Руководитель управления экономики сообщила, что на меры поддержки могут претендовать и предприниматели, зарегистрированные в других городах и районах Карелии. Конечно, при условии, что свою деятельность они ведут на территории Петрозаводска. Фото: unsplash.com