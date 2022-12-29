Многофункциональный  итальянский томограф появился в Петрозаводске

В канун Нового года в Петрозаводске в Институте челюстно-лицевой хирургии, стоматологии и косметологии установлен современный томограф итальянского производства - New Tom GIANO HR (PROFESSIONAL 16х18 с цефалостатом). Оборудование поможет в работе не только врачам-стоматологам, но и ЛОР- врачам.

Томограф имеет широкие возможности, так как на нем проводится полная диагностика головы и шеи, исследования всей дентально-челюстно-лицевой области и шейного отдела позвоночника.

Директор института, кандидат медицинских наук Мария Владимировна Канноева со своим коллективом поздравляют всех жителей республики с Новым годом.

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