29 декабря 2022, 09:15
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Многофункциональный  итальянский томограф появился в Петрозаводске

Аппарат поможет в работе не только стоматологам, но и отоларингологам

В канун Нового года в  Петрозаводске в Институте челюстно-лицевой  хирургии, стоматологии и косметологии  установлен  современный  томограф   итальянского производства -  New Tom GIANO HR (PROFESSIONAL 16х18 с цефалостатом). Оборудование  поможет в работе не только врачам-стоматологам, но и ЛОР- врачам.

Томограф имеет широкие возможности, так как на нем  проводится  полная диагностика головы и шеи, исследования всей дентально-челюстно-лицевой области и шейного отдела позвоночника.

Директор  института, кандидат медицинских наук Мария Владимировна Канноева со своим коллективом  поздравляют всех жителей республики с Новым годом.

 

На правах рекламы. ООО «Дентал Хоум»,  ИНН 1001337591

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Томограф в Петрозаводске
Томограф New Tom GIANO HR
Институт челюстно-лицевой  хирургии
стоматологии и косметологии 