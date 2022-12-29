29 декабря 2022, 09:15
Многофункциональный итальянский томограф появился в Петрозаводске
Аппарат поможет в работе не только стоматологам, но и отоларингологам
В канун Нового года в Петрозаводске в Институте челюстно-лицевой хирургии, стоматологии и косметологии установлен современный томограф итальянского производства - New Tom GIANO HR (PROFESSIONAL 16х18 с цефалостатом). Оборудование поможет в работе не только врачам-стоматологам, но и ЛОР- врачам.
Томограф имеет широкие возможности, так как на нем проводится полная диагностика головы и шеи, исследования всей дентально-челюстно-лицевой области и шейного отдела позвоночника.
Директор института, кандидат медицинских наук Мария Владимировна Канноева со своим коллективом поздравляют всех жителей республики с Новым годом.
На правах рекламы. ООО «Дентал Хоум», ИНН 1001337591