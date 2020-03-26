Многодневная пьянка на севере Карелии закончилась преступлением

Житель Лоухского района был вынужден обратиться в полицию. Мужчина рассказал стражам порядка, что из его кошелька пропали деньги - три тысячи рублей. Стражи порядка восстановили картину происшествия, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что в квартире потерпевшего долгое время проходило застолье, компания мужчин выпивала. В какой-то момент исчезли деньги из кошелька. Как установили полицейские, их взял 40-летний мужчина. Он признался, что заметил, куда хозяин дома убирает кошелек, и забрал оттуда наличку, когда остался один.

На украденные деньги подозреваемый купил алкоголь, сигареты и продукты. Он обязался возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело.