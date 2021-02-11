Многодетные семьи пошли в суд, чтобы им построили дорогу к участку

11 февраля на совещании в правительстве по социально-экономическому развитию Прионежского района обсуждался вопрос о том, что делать с многодетными семьями, которые несколько лет назад получили земельные участки, но до сих пор к ним не могут добраться. Отчаявшись, граждане пошли в суд и стали выигрывать споры.

Традиционно Прионежский район пользуется популярностью у многодетных семей, которые хотели бы получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. Министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская сообщила, что в настоящее время 489 многодетных семей стоят в очереди на получение земли под ИЖС.

«Только за 2020 год поступило 190 заявлений… В этом плане район – передовик»,

- отметила она.

В 2020 году на территории района было выделено 88 земельных участков многодетным семьям. На фоне других районов республики – это тоже очень много.

Проблема в том, что земельные участки выделяются вдали от деревень и поселков. Там нет ни электроэнергии, ни даже дорог. Перед льготными категориями граждан власть формально свои обязательства выполняет, но фактически воспользоваться предоставленной землей семьи не могут, так как до них даже не доехать. Такая ситуация сложилась вблизи деревни Ялгуба, где «нарезано» 280 участков под ИЖС, в Заозерье, в окрестностях поселков Деревянное и Новая Вилга.

Глава Заозерского сельского населения Татьяна Шалапанова подтвердила, что участки предоставляются на территории, как она выразилась, «густо засаженной растительностью», где нет ни подъездных путей, ни иной инфраструктуры.

«Мне, конечно, не построить этих дорог… Даже не знаю, как решать этот вопрос на данный момент»,

- сказала она.

Глава Деревянского сельского поселения Вадим Сухарев рассказал, что граждане обратились в суд и суд первой инстанции вынес решение в их пользу, обязав поселение построить дороги к участкам.

«Мы это выполнить не можем»,

- сказал Сухарев.

Глава региона Артур Парфенчиков предложил там, где сформированы большие территории под ИЖС как, например, около Ялгубы, разработать проект планировки, а потом искать финансирование. В других ситуациях, где речь идет о небольшом количестве выделенных участков, попытаться найти альтернативу, и предложить гражданам заменить землю в глухом лесу на участки в границах поселка или деревни, где есть вся необходимая инфраструктура. (фото inbusiness.kz)