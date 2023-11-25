Беспокойное счастье Филипповых

Текст: Алина Гапеева, фото: Иван Филиппов

26 ноября в России отмечают День матери. Для супругов Филипповых из села Ведлозеро — это один из замечательных дней в году.

Дом Людмилы и Ивана наполнен звоном детских голосов. Только представьте, они воспитывают двенадцать ребятишек! Дарья, Мария, Павел, Мирра, Ефрем, Алевтина, Александр, Иванна, Елена, Давид, Татьяна, Настя — дети как дети. Конечно, каждый со своим характером, способностями и возможностями, но все одинаково любимы мамой и папой, им всем хватает родительской любви и ласки.

«Дети – это счастье», — считают Людмила и Иван. Их счастье — это четыре сына и восемь дочек.

Старшей дочери Даше уже исполнилось 25 лет. У нее своя семья. Маша, вторая по старшинству, на два года младше. Она успешно окончила школу, вышла замуж и получает профессию фельдшера (сейчас находится в академическом отпуске). А самой младшей Настеньке исполнилось чуть больше двух лет. И семья Филипповых продолжает расти. Супруги обзавелись двумя внуками и внучкой.





Родителям ежедневно надо переделать уйму дел — дети нуждаются в пристальном внимании: малышей надо умыть, одеть, накормить, спать уложить... Тут Маша — незаменимая мамина помощница. Она присматривает за неугомонными братьями и сестрами и помогает в домашних делах. Всем в семье нравятся ее вкусные ароматные супы и великолепные торты.

Младшие сестренки и братишки тоже не отлынивают от домашних дел. Они с готовностью помоют посуду, подметут пол, заправят постели, присмотрят за малышней. А еще ребятишки любят читать стихи, петь, рисовать. Эти способности заметили школьные учителя, и теперь Филипповы — непременные участники школьных концертов.

Забота о детях чете Филипповых не в тягость. В повседневной жизни Иван и Людмила привыкли рассчитывать на помощь Бога и собственные силы. Семейный бюджет скромный. Двадцать лет глава большой семьи работает в пожарной части поселка Ведлозеро. Жена занимается детьми и ведением домашнего хозяйства. Они заверили, что зарплаты сотрудника пожарной части и государственных выплат на детей вполне хватает. К тому же есть свой приусадебный участок, который является хорошим подспорьем. Картофель, морковь, свекла, огурцы, помидоры и зелень – все свое.

За лето многочисленное семейство успевает запастись грибами и ягодами. А любая рыбалка для всех превращается в настоящее приключение с походом на озера через лесные дебри, насаживанием изворотливого червяка на крючок и состязанием на самый крупный улов!

«Может быть, корову решимся взять, потому что молока требуется много», — говорит о домашних заботах и мечтах Иван.

Иван Владимирович вообще человек основательный, дотошный: все, за что берется, доводит до конца. Многие ли сегодня в одиночку построят дом? А он осилил. Строил, как говорит, собственными руками и при финансовой поддержке государства. Недавно семья отметила новоселье в новеньком доме с удобствами: водопроводом и канализацией. В нем все продумано; компактно расположились школьный уголок, игровая зона, столовая и спальня с двухъярусными кроватями. До переезда семья несколько лет жила в старом и неблагоустроенном доме, доставшемся от родственников. Места там было маловато, хотя жили, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Теперь живут не в обиде и не в тесноте, и это гораздо лучше.

Хотя, как и во всякой семье, не все и не всегда шло как по маслу. Первое тяжелейшее испытание они пережили, когда Машеньке было всего полтора года. Доченька заболела. Болезнь протекала очень тяжело. После лечения в больнице, длившегося около двух месяцев, малышке предстояло пройти длительный курс реабилитации. Практически полгода девочка не ходила сама. С помощью родителей она заново училась есть, брать игрушки, делать первые шаги без подстраховки, сохраняя равновесие. Каждое движение давалось ей с трудом.

Не успела Машенька оправиться от болезни, как главу семейства укусил энцефалитный клещ. Здоровье Ивана сильно пострадало. Заботы о муже и двух дочках легли на плечи жены. Людмиле приходилось быть и мамой, и папой, и медсестрой, и хозяйкой, и хозяином… Не удивительно, что третью беременность Людмилы супруги восприняли с тревогой: справимся ли?



Но с появлением на свет Паши всякие страхи рассеялись. Наравне с повседневными хлопотами прибавились также счастливые моменты в жизни многодетных родителей. Девочки приняли братика с радостью: весело с ним щебетали, рассматривали крохотные ручки и ножки, пытались целовать его в макушку… Наверное, самое большое счастье для всех пап и мам – наблюдать за тем, как растут и развиваются их малыши.

Но и тут Людмилу и Ивана опять подстерегала беда. У их следующего, четвертого, ребенка на первом году жизни обнаружили трудноизлечимую болезнь, которая вновь потребовала от родителей сил, терпения и молитвы. И опять вместе, поддерживая друг друга, они стали сражаться за своего ребенка.

В этом году супруги отметили двадцатипятилетие семейной жизни. Они часто вспоминают свою счастливую встречу в 1997 году. Людмила приехала в село Ведлозеро после учебы, здесь они и познакомились. Молодые люди сразу почувствовали друг в друге родственные души, искра пробежала, вспыхнула любовь…

Иван Филиппов сам из многодетной семьи. Как признается, он рано, еще в детстве, нарисовал себе портрет будущей жены: красивая, добрая, хозяйственная, надежная… Людмила полностью совпадала с воображаемым портретом, была даже еще лучше…

Люду с самого раннего возраста окружали дети. Она с удовольствием нянчилась с ребятишками многочисленных родственников и поэтому хорошо знала, как обращаться с малышами. С появлением в семье первенца молодой маме уже хватало достаточно знаний, умений, мудрости, любви, чтобы ухаживать за своей новорожденной дочкой. Людмила наслаждалась материнством: подолгу с ней играла, убаюкивала, целовала пухлые щечки и розовые пяточки малышки… С такими же нежностью и заботой она растила и следующих одиннадцать детей, что им с Иваном дал Бог.

В День матери Людмила будет принимать поздравления от своих детей, но она считает, что в их воспитании роль отца невозможно переоценить.

Быть многодетными родителями – это редкий дар, который дается свыше. Конечно, много детей – это масса дел и забот, решать их приходится круглосуточно. Но вопреки сложившимся стереотипам, двенадцатикратные родители из Ведлозера не выглядят замученными, напротив, в их глазах светится счастье. Да и что может сравниться с ощущением любви, когда тебя обнимают несколько пар детских рук.