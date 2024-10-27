Многодетная мама из Эссойлы «пробила стену» для служебного пользования

Текст, фото: Антонина Кябелева

В сентябре 2024 года мы рассказывали о непростой жилищной ситуации, в которой оказалась многодетная семья из Эссойлы. В конце октября эта история получила продолжение, вселяющее надежду, что граждане все же могут добиться справедливости.

Ольга Сабурова — мать четверых детей, из которых трое — несовершеннолетние. Самая маленькая Ксения сидит дома с мамой. Сабурова сейчас не работает, семья живет на детские пособия.

По словам женщины, раньше она снимала жилье в Святозере. Квартиру в Эссойле ей удалось приобрести на материнский капитал в 2019 году. Очень понравилось место: дом находится рядом с озером Святозеро. Да и Эссойла все же ближе «к цивилизации», чем Святозеро. Для многодетной мамы это обстоятельство сыграло решающую роль.

Но на этом плюсы заканчиваются. Деревянный четырехквартирный дом в Эссойле был построен в 1961 году и с тех пор заметно покосился. В двух квартирах из четырех никто не живет. В пустующих квартирах царят грязь и запустение. Внешне создается ощущение, что деревянное строение дышит на ладан.

Так как пустующие квартиры зимой не отапливаются, холод легко проникает к соседям. В комнатах у Ольги Сабуровой по стенам идут трещины, даже новые обои долго не выдерживают подобного испытания. Когда наступают морозы, приходится часто топить печку. Не спасает даже электрический «теплый пол» в комнате.

В последнее время произошла еще одна напасть - стала протекать крыша. Весной, рассказала Ольга Сабурова, крышу удалось немного подлатать, но в прихожей до сих пор осталась протечка. Элементарно не хватило денег. Сколько продержится ремонт, женщина не знает.

В общем, многодетная мама столкнулась с необходимостью срочно делать ремонт в квартире, чтобы нормально жить. С февраля 2024 года она пытается получить помощь от государства на ремонт квартиры. Для того чтобы отремонтировать крышу, утеплить стены и полы, по ее подсчетам, требуется порядка 240 тысяч рублей. Ольга Сабурова обратилась в социальную службу за предоставлением помощи, но ей отказали, так как она собрала неполный пакет документов. Затем у соцслужбы вызвал сомнение подрядчик, готовый взяться за ремонт жилья. Мужчина был оформлен как самозанятый. В соцслужбе рассказали, что были случаи, когда самозанятые получали деньги и исчезали.

Сабурова решила сделать ремонт своими силами и с третьей попытки органы соцзащиты одобрили заявление на предоставление 238 тысяч рублей на ремонт жилья. Но между одобрением органов соцзащиты и деньгами находится специальная правительственная комиссия, которая рассматривает подобного рода заявления и выносит окончательное решение.

«И тут такое чудо. Приходит отказ, что там не видят оснований для одобрения. И все, никаких объяснений. Хотя мы не просили ничего лишнего. Хотели закрыть железом крышу, перебрать полы, утеплить стены»,

- вспомнила многодетная женщина.

Ольга Сабурова не стала опускать руки и обратилась за помощью к депутату ЗС РК Эмилии Слабуновой. Слабунова направила в правительство запрос с просьбой объяснить причину отказа в помощи многодетной семье. А дальше произошло невероятное: ответ из правительства пришел под грифом ДСП, то есть для служебного пользования. Попытка засекретить причины отказа в выделении социальной поддержки — лучшая «наживка» для того, чтобы привлечь к ситуации внимание журналистов. При первой возможности вместе со Слабуновой мы отправились в карельское село, чтобы выяснить, что же за страшные государственные тайны скрывают прогнившие доски.

В конце октября мы вновь связались с Ольгой Сабуровой по телефону. Женщина находилась в приподнятом настроении. По ее словам, после обращений Слабуновой и выхода статьи в интернет-издании «Петрозаводск говорит» к ней приехал уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев. Детский омбудсмен лично убедился, в каких условиях живут дети, и обещал содействие.

25 октября, рассказала Ольга Сабурова, она подписала контракт на выделение социальной помощи в размере 238 тысяч рублей. «Мне сказали, что буквально через 3-5 дней переведут деньги, необходимые на ремонт квартиры. Строительные материалы уже заказаны. Теперь у меня есть гарантия, что зимой мои дети не будут мерзнуть. Если бы я не обратилась к депутату, то, наверное, так и не дождалась бы государственной помощи. Мне бы ответили, что вам не положено, и я бы так и сидела с протекающей крышей в холодной квартире. Людям нужно не бояться обращаться за помощью. Я очень рада, что мне удалось добиться поддержки от государства», - сказала Сабурова.

Она советует гражданам, оказавшимся в трудном положении, не отчаиваться и добиваться справедливости, даже если кажется, что «стену не пробить». Иногда это получается….