Пропавшая в Карелии 14-летняя девочка найдена живой. Об этом сообщает паблик поискового отряда «Длинный берег».

Напомним, о розыске подростка было объявлено сегодня. Девушка ушла из дома в Питкяранте днем 26 октября и исчезла.

Волонтеры не стали раскрывать обстоятельства обнаружения ребенка. Также не уточняется, где девочка пропадала в течение суток. // Фото «Петрозаводск говорит»