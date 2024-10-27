27 октября 2024, 18:46
Пропавшая в Карелии 14-летняя девочка найдена
В Питкяранте успешно завершены поиски исчезнувшей девушки-подростка
Пропавшая в Карелии 14-летняя девочка найдена живой. Об этом сообщает паблик поискового отряда «Длинный берег».
Напомним, о розыске подростка было объявлено сегодня. Девушка ушла из дома в Питкяранте днем 26 октября и исчезла.
Волонтеры не стали раскрывать обстоятельства обнаружения ребенка. Также не уточняется, где девочка пропадала в течение суток. // Фото «Петрозаводск говорит»