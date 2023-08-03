Многие продукты подорожали в Карелии за неделю

Карелиястат опубликовал данные об изменении цен в республике за неделю с 25 по 31 июля. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Так, среди овощей и фруктов подорожали картофель (5,1%), яблоки (4,5%), морковь (1,9%), бананы (1,1%). Упали цены только на репчатый лук (1,5%).

Из числа других товаров выросли в цене рис, курица, свинина, чай, сосиски, сардельки, вареная колбаса (2,1 - 7,2%). Подешевели сахарный песок и овощные консервы для детского питания (1,4 - 3,1%).

Мониторинг цен ведется в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. // Фото: unsplash.com / Joshua Rawson-Harris