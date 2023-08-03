Несколько десятков объектов снесут в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска приняла решение о сносе большой группы гаражей в городе. Сообщение появилась на сайте городской администрации.

Демонтажу подлежат 44 объекта, установленных в районе дома №14в по Октябрьскому проспекту и дома №1б по улице Московской.

Владельцы незаконных конструкций должны освободить самовольно занятые замельные участки до 18 августа. // Фото «Петрозаводск говорит»