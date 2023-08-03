03 августа 2023, 12:37
Несколько десятков объектов снесут в Петрозаводске
Мэрия карельской столицы объявила о демонтаже 44 гаражей
Мэрия Петрозаводска приняла решение о сносе большой группы гаражей в городе. Сообщение появилась на сайте городской администрации.
Демонтажу подлежат 44 объекта, установленных в районе дома №14в по Октябрьскому проспекту и дома №1б по улице Московской.
Владельцы незаконных конструкций должны освободить самовольно занятые замельные участки до 18 августа. // Фото «Петрозаводск говорит»