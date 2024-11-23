Младший сержант из Карелии погиб в зоне СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Александр Пушкаров. Об этом сообщает паблик администрации Сегежского округа.

Александр Пушкаров был младшим сержантом противотанкового артиллерийского взвода. Погиб при исполнении боевых задач.

Церемония прощания с погибшим военнослужащим пройдет в понедельник, 25 ноября, в поселке Попов Порог. // Фото: unsplash.com / Zaeo, администрация Сегежского округа