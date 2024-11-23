Парфенчиков озвучил позицию по компенсации за снос зеленых насаждений

Глава Карелии Артур Парфенчиков озвучил свою позицию по вопросу компенсации за снос зеленых насаждений в Петрозаводске.

«Как руководитель региона считаю, что я обязан приводить инвесторов, которые бы работали на благо жителей, создавали новые рабочие места, пополняли налоговую базу, вкладывались в инфраструктуру и социальные объекты. У нас есть ряд успешно реализованных примеров. Буквально на днях деревообрабатывающая компания «Крона» заявила о планах по строительству третьей очереди завода на Шуйском шоссе. Однако нынешняя методика расчета платы за снос зеленых насаждений делает этот проект для предпринимателя нерентабельным. В итоге инвестор может уйти в соседний регион…

Все наши решения должны быть выверенными и взвешенными. До 2018 года мы вообще не взимали плату, а теперь она стала непосильной для бизнеса. Нужно искать золотую середину, но делать это в полном соответствии с законом.

И людям нужно объяснять – не идти напролом, а именно объяснять, показывать каждый конкретный участок и рассказывать, что планируется тут построить. Дал поручение эту работу организовать», - сказал губернатор. // Фото: скриншот видео со страницы Артура Парфенчикова