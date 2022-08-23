Младшеклассник выпал из окна 12-го этажа в Ленобласти

В Ленинградской области восьмилетний мальчик выпал из окна 12-го этажа и погиб. Об этом сообщает 47news.

Трагедия произошла днем 22 августа в поселке Янино. Когда медики прибыли на место происшествия, ребенок был еще жив. Несмотря на все усилия врачей, он умер в машине скорой помощи.

Отмечается, что в момент происшествия мать погибшего оформляла документы на поступление младшего сына в школу. Семья характеризуется положительно, она не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

В обстоятельствах гибели младшеклассника разбираются сотрудники Следственного комитета. Фото: unsplash.com