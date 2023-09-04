Младенец обварился горячим супом в Петербурге

В Санкт-Петербурге годовалый ребенок получил тяжелые ожоги, обварившись супом. Об этом сообщает издание 78.ru.

По данным источника, младенца доставили в больницу в тяжелом состоянии. Он получил ожоги второй степени 12% тела. Пострадали лицо, шея, грудь, левая рука и спина мальчика.

По предварительной информации, ребенок по неосторожности опрокинул на себя горячий суп. Обстоятельства происшествия предстоит выяснить специалистам. // Фото: unsplash.com / Mat Napo