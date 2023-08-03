«Мир Индии» теперь в Петрозаводске

Индия - загадочная и экзотическая страна, после её открытия в Европу потекли разнообразные товары, которых до этого не знал Старый свет: ткани, пряности, краски, специи и многое другое. И интерес к индийской культуре и индийским товарам не угасает и по сей день.
В рамках новой ярмарки в Петрозаводске представлен широкий ассортимент индийских товаров: от традиционных национальных приправ и специй до предметов интерьера и быта. Восточные специи раньше были не только предметом торгов, ради них велись целые войны. А теперь они доступны любой хозяйке в большом ассортименте и совсем недалеко от дома.
На ярмарке вас ждут:
- рис басмати;
- мед;
- чай Индия, Шри-Ланка, Непал;
- шарфы палантины, кашемир пашмина;
- аюрведа;
- сладости;
- бижутерия;
- покрывала;
- постельное бельё;
- одежда
- и многое другое.
Индийская ярмарка "МИР ИНДИИ" открыта со 2 по 16 августа с 10:00 до 21:00 и ждет вас в ТЦ "МАКСИ", 1 этаж (на месте отдела "Кари"), г. Петрозаводск, пр. Ленина, 14. Вход бесплатный.
Добро пожаловать на одну из лучших индийских ярмарок в России.
Реклама. ИП Колесников Федор Иванович. ИНН 614089344873.