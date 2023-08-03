«Мир Индии» теперь в Петрозаводске

Долгожданное открытие национальной индийской ярмарки прошло в одном из торговых центров города

Фото предоставлено ИП Колесников Ф И

Индия - загадочная и экзотическая страна, после её открытия в Европу потекли разнообразные товары, которых до этого не знал Старый свет: ткани, пряности, краски, специи и многое другое. И интерес к индийской культуре и индийским товарам не угасает и по сей день.

В рамках новой ярмарки в Петрозаводске представлен широкий ассортимент индийских товаров: от традиционных национальных приправ и специй до предметов интерьера и быта. Восточные специи раньше были не только предметом торгов, ради них велись целые войны. А теперь они доступны любой хозяйке в большом ассортименте и совсем недалеко от дома.

На ярмарке вас ждут:

- рис басмати;

- мед;

- чай Индия, Шри-Ланка, Непал;

- шарфы палантины, кашемир пашмина;

- аюрведа;

- сладости;

- бижутерия;

- покрывала;

- постельное бельё;

- одежда

- и многое другое.

Индийская ярмарка "МИР ИНДИИ" открыта со 2 по 16 августа с 10:00 до 21:00 и ждет вас в ТЦ "МАКСИ", 1 этаж (на месте отдела "Кари"), г. Петрозаводск, пр. Ленина, 14. Вход бесплатный.

Добро пожаловать на одну из лучших индийских ярмарок в России.

Реклама. ИП Колесников Федор Иванович. ИНН 614089344873.