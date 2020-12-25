Минприроды Карелии рассказало о том, как восстанавливают леса

В Карелии предполагается вдвое увеличить количество выборочных рубок на каждой лесосеке, сообщается в видео, размещенном в паблике «Минприроды Карелии»

Для этого внедряется технология эффективного лесопользования. В частности, осуществляется лесовосстановление – искусственное и естественным способом.

Мы работаем на перспективу и возможно, что через 5-7 лет мы не увидим того эффекта, который ожидаем, но я думаю, когда 20-30 лет пройдет, результат будет на лицо, мы все увидим,

– говорит начальник Сегежского центрального лесничества Елена Каминская.

В этом году в Карелии стартовало мероприятие по компенсационному лесовосстанолению, которым занимаются дорожники и энергетики, из-за строительства объектов которых, лесу наносится определенный ущерб.

Видео получилось весьма познавательное и очень наполненное информационно.

Фото с сайта wikiway.com