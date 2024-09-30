Министр строительства Карелии ответил на главные вопросы этой осени

С главой Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии мы встретились в преддверии отопительного периода. «Когда?» - сейчас это, пожалуй, главный вопрос карельского инфопространства.

- Можно ли назвать конкретные сроки начала отопительного сезона?

«Сегодня 30 сентября, как и обещали, растапливаем котельные самых северных районах - Лоухском, Калевальском, Кемском. Началась подача тепла в жилые дома в Костомукше.

И сегодня же начинаем отапливать соцучреждения там, где есть техническая возможность, в Петрозаводске и Кондопоге. Со 2 октября начнем подключать жилой фонд Петрозаводска и Кондопожского района. С этого же дня затопимся в Сегеже, Беломорске, Муезерке, Медгоре, Прионежье и Пудоже. И с 3 октября - в остальных шести районах и округах: Пряжинском, Суоярвском, Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском и в Сортавале».

По словам Виктора Россыпнова, в министерство и ему лично постоянно поступают вопросы: «Почему нельзя назначить единый день подключения тепла по всей республике, например, 15 сентября?».

«Год на год не приходится. Например, в 2022 году, когда сентябрь был холодным, отопительный сезон начинали 5-6 сентября. Кроме того, температура в северных и южных районах отличается, разница может превышать 10 градусов, поэтому мы, безусловно, мониторим официальные данные, но не упираемся только в норму, а смотрим на реальные погодные условия».

- Все ли котельные готовы к подаче тепла?

«На сегодняшний день начать работу могут все котельные в Карелии. У нас есть котельные, для которых необходимы еще мероприятия для того, чтобы работать без сбоев в период пиковых нагрузок, например, в январе. И эти работы будут продолжаться, но на начало отопительного сезона они не повлияют».

- Какие крупные проекты были реализованы в рамках подготовки к отопительному сезону этом году?

- Это магистральный ремонт тепловых сетей в Сегеже. Для этого привлекли инфраструктурный бюджетный кредит. Это сети, которые идут по бульвару Советов. Договор заключали так, чтобы компания успела до начала отопительного сезона. Все хорошо, все успели. У нас такой короткий межотопительный период 3—4 месяца, поэтому уложиться в сроки очень сложно. Сейчас эту сеть запускаем. Так что мы очень благодарны компании «УМР КСМ», качественно и в срок все успели отработать.

- Сколько времени нужно, чтобы тепло пришло во все дома в Карелии?

- Как правило, все зависит от протяженности сетей. В некоторых районах для этого нужны сутки. Напомню, что в домах, которые не прошли предварительную промывку и опрессовку, подключение может затянуться. Мы каждый год получаем вопросы от жильцов таких домов: «Почему наш дом не подключают?!». Отвечаем: у нас нет акта о том, что сделаны плановые необходимые работы.

Каждый дом должен быть промыт и опрессован перед началом отопительного сезона, во избежание аварий, чрезвычайных ситуаций. В целом, до конца этой недели подавляющее большинство домов будет подключено. Если тепло в доме не появилось, как правило, проблема, в подавляющем большинстве случаев, на уровне управляющей компании».

- Прошлой зимой во время сильных морозов были отключения электроэнергии. Как решается эта проблема?

- Темпы строительства индивидуального жилья в Пряже и Прионежье выше, чем рост энергетических мощностей. Например, в Прионежском районе в прошлом году было введено в эксплуатацию 50 тысяч квадратных метров индивидуального жилья, в этом году еще 50 тысяч квадратных метров вводится. Это серьезная нагрузка – в целом 1000 домов. Какие-то небольшие трансформаторные подстанции мы могли поменять быстро: в Чалне, в Заозерье, в СНТ, которые вокруг Бесовца, эти локальные мероприятия были произведены.

Но для того чтобы поменять трансформаторные подстанции, не говоря уже о том, чтобы построить новые, требуется время. И работы идут в этом направлении. Мы уже рассказывали, что в Половине подстанция строится, в Бесовце два больших трансформатора, которые, в том числе, питают и Чалну, их мощность увеличится. В этом году составляется проектно-сметная документация. Это нельзя сделать мгновенно, и энергетики, увеличивая мощности, смогут догнать темпы строительства жилья в 2025-26 годах. Аварии случаются всегда, и мы вместе с сетевыми компаниями следим за ситуацией, и стараемся максимально быстро реагировать и восстанавливать подачу электричества. Частично снять нагрузку с сетей может переход на газовое отопление.

- Как реализуется программа газификации республики?

- В этом году газифицирован ряд районов в Петрозаводске: Старая Кукковка, Сулажгора, наполовину удалось устранить наш старый долг по Университетскому городку. Там сети строились уже давно, но не были введены в эксплуатацию. Четвертая и третья очереди в этом году запущены. Буквально на прошлой неделе граждане делились радостью и рассказывали, что подключенных к газу домов стало больше. Сейчас в работе вторая очередь Университетского городка. Мы провели обследование, определили стоимость работ - 12 млн рублей - и запросили финансирование. Когда получим средства, смогу назвать сроки подключения газа. Так не должно быть: сети есть, а газа нет. Если платежи зимой доходят до 20-25 тысяч рублей за месяц за электроэнергию, то, конечно, природный газ в разы дешевле.

В Петрозаводске построены сети в микрорайоне ТИЗ «Усадьба», до конца года завершится прокладка двухсот метров трубы, по которой газ придет в район. Также мы достроили объект в Видлице, строим сети в Питкяранте.

Долгожданная стройка по газификации - это Лахденпохский и Сортавальский районы. Там уже построены газовые котельные, а отопление по-прежнему на мазуте или на дровах. На днях коллеги из "Газпрома" сообщили, что контракт заключен, началась подготовка трасс.

- Будет ли в Карелии продолжена программа расселения аварийного жилья?

- Президент объявил в своем послании Федеральному собранию, что программа расселения аварийного жилья будет продолжаться. И была озвучена цифра 330 млрд на реализацию будущей программы. Эта сумма еще не распределена между регионами. Именно поэтому я пока не могу сказать, сколько аварийных домов мы сможем расселить в будущем году. Это зависит от суммы, которую получит Карелия.

В этом году мы располагали суммой 300 млн рублей. Эти средства получили в результате экономии с прошлого проекта. Нам разрешили их использовать на расселение тех домов, которые были признаны аварийными после 2017 года. На эти деньги, по поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова, мы отработали самые тяжелые случаи: во-первых, это участники СВО, получившие ранения, которые реально проживали в аварийном жилье, это многодетные семьи, это семьи с детьми-инвалидами. Сто квартир мы в этом году расселим. И плюс еще порядка ста квартир расселим в рамках программы комплексного развития территории. Всего в Карелии необходимо расселить больше миллиона квадратных метров, это больше 25 тысяч квартир».

- Расселен ли первый участок по КРТ (программа комплексного развития территории)?

- Первый участок расселен. Компания «Стройинвест КСМ» выплатила компенсации по 80 квартирам, которые располагались в 10 домах в районе улиц Шотмана, Сорокская и Северная. Практически расселение завершилось. Это у нас первый опыт. И он оказался успешным. Если изначально у граждан были опасения, что они останутся на улице, что на полученные средства не смогут ничего купить, то сейчас все получили компенсацию. Она была даже чуть выше рыночной стоимости. И те, кто больше всех возмущался, в десятке первых пришли за деньгами. Мы удовлетворены тем, как прошел первый этап. Начинается расселение по второму проекту: это три дома на улице Древлянской набережной еще с дровяными сараями. Проводился конкурс, компания «Век»» его выиграла. Проведена уже оценка, начинается расселение 40 квартир.

Администрация города проводила торги на Октябрьский проспект. Но там никто не заявился, поскольку огромная нагрузка на расселение – больше 3 млрд рублей застройщик должен потратить, чтобы освободить участки под новое строительство. Пока не нашлось желающих. Но мы вместе с петрозаводской администрацией решаем, как оптимизировать условия конкурса, чтобы он стал привлекательным для застройщиков, и продолжить торги».

Министр дополнил, что сейчас также готовятся проекты для участка на улице Гоголя рядом со стадионом «Спартак» и в районе между улицей Шотмана и Первомайским проспектом. Во всех случаях рассматриваются территории, на которых стоят дома, признанные аварийными, и комплексное развитие территорий поможет ускорить их расселение. // Фото: Минстрой Карелии.