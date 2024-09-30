30 сентября 2024, 18:51
Заболеваемость ОРВИ в Карелии превысила эпидпорог
Из-за повышенной заболеваемости в школах республики на карантин отправляют классы
В Карелии растет заболеваемость ОРВИ. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, за прошедшую неделю в республике зарегистрированы 6746 случаев заболевания ОРВИ. Это выше эпидпорога на 9,6%. Болеют, в основном, дети школьного возраста.
В Петрозаводске за неделю выявлено 2927 случаев заболевания ОРВИ, однако, эпидемический порог еще не превышен.
Из-за повышенной заболеваемости на карантин отправлены 16 классов в девяти школах Карелии.
Помимо этого, никуда не уходит и ковид. За неделю в республике зарегистрированы 125 случаев заражения коронавирусом. // Фото «Петрозаводск говорит»