Минимальная розничная цена на пиво может быть установлена в России

В России может быть введена минимальная розничная цена на пиво. Союз пивоваров страны обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой как можно скорее ввести такую меру. Об этом пишет «Интерфакс». По мнению производителей, в рознице бутылка пива не может стоить меньше, чем бутылка минералки.

Пивовары пожаловались на неблагоприятную для легальных производителей ценовую конкуренцию: рынок перенасыщен так называемым «акционным» пивом по демпинговым ценам, которые не покрывают затрат на производство и налоги. Кроме того, крупные сети потворствуют демпингу, «разрушая сложившиеся каналы продаж региональных независимых производителей».

Союз пивоваров считает, что МРЦ позволит снизить объемы нелегального рынка и создать равные конкурентные условия для всех игроков рынка. Это также поспособствует снижению объема потребления некачественного алкоголя и позволит снять риски распространения псевдопивных напитков, маскирующихся под пиво.

Какой должна быть минимальная розничная цена на пиво, не сообщается.