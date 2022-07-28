Мимо санкций. Как форелеводы в Карелии ищут корма для рыбы

Торговое представительство России в Испании запросило информацию о потребностях Карелии в рыбных кормах. Это следует из документа, который минсельхоз разослал руководителям рыбоводных хозяйств (имеется в распоряжении редакции). По информации торгпредства, в Испании в 2020 году произведено более 200 тысяч тонн корма. Форелеводов просят сообщить, нужна ли им эта продукция, и если да — указать требуемые характеристики.

Такое коммерческое предложение может стать настоящей палочкой-выручалочкой для карельских рыбоводов. После начала спецоперации на Украине привычные каналы закупки кормов оказались перекрыты из-за санкций. Многие европейские производители отказались сотрудничать с российскими партнерами. Предприниматели в Карелии, где производится большая часть российской форели, начали срочно искать новых поставщиков.

— Рынок формировался годами, закупали традиционно у финнов. Но, несмотря на хорошие отношения с производителями, они не могли нам продавать корма. Весной у нас у всех был аврал. Лед открылся в мае, уже нужны были комбикорма, — вспоминает замруководителя ИП Федоренко Н.В. Анастасия Федоренко. — В итоге смогли закупить корма из разных мест. На внутреннем рынке нужных объемов не было, но небольшую долю мы взять сумели. Также законтрактовались с Арменией.

"Ситуация некритичная, но неприятная, пришлось проделать колоссальный объем работы. Сейчас ситуация стабилизировалась, пришла в норму",

— констатирует предпринимательница.

— Если говорить про первую половину сезона, которая уже прошла, ситуация в той или иной степени контролируемая, — соглашается руководитель Союза форелеводов Карелии Андрей Коледа. — Рынок потихонечку трансформируется, бизнес всегда найдет способ приспособиться к новой реальности. В данный момент нам не хватает финских и датских кормов, но часть европейских производителей все равно готовы работать в России и продолжают это делать. Они не готовы уходить с рынка из-за политики.

В числе европейцев, готовых торговать с Россией невзирая на санкции, называются Франция, Испания и Португалия. Также свою продукцию предлагают Турция и Иран. Однако и с ними, как показывает практика, не все так просто.

— Поехали в Турцию, но не вся их продукция может использоваться в России: разные регламенты в наших странах. Ездили в Иран; у них тоже возможность и желание есть, но тоже по показателям не подходит. Кроме того, рецептуры везде свои. У нас в Карелии рыба живет в холодной воде, корм должен быть более жирный, с высокой энергетической ценностью. А у них жара, им нужны другие характеристики, — говорит Анастасия Федоренко. — С Португалией мы не работали по причине цен: раньше сотрудничали напрямую, но в этом году это было невозможно из-за политической ситуации, а с перекупщиками цена нас не устроила. У белорусов тоже цена была высокая, с ними тоже не стали работать.

Анастасия Федоренко уточнила, что один иранский завод и несколько предприятий в Турции уже аттестованы для ввоза продукции в Россию. Ее коллега Андрей Коледа уже купил корма у турков.

— Сейчас форелеводы готовятся к осени, кода идет значительная прибавка биомассы. И сейчас все стараются закупиться кормами или выстроить договоренности с производителями. Мы обсуждаем эту тему с иранцами. Корма у них хорошие, но есть некоторые трудности, в том числе логистика. По моим прогнозам, первые корма из Ирана могут появиться осенью. Также выпадающие европейские объемы начинают замещать турецкие корма, ко мне скоро приходит первая партия.

Российские корма также нельзя сбрасывать со счетов. К качеству есть некоторые вопросы, скрывать не будем. Есть над чем поработать, корма не самые высокоэффективные; возможно, они не так хорошо перевариваются, образуется больше осадка. Но рыба на них растет, качество мяса нормальное.

Мы уже использовали продукцию, произведенную в Карелии, и она нормальная! Производители ведь тоже заинтересованы, чтобы клиент был доволен, и работают над качеством. Монопольного рынка не будет, и расслабляться они не станут, — говорит Коледа.

Поиск новых поставщиков в условиях санкций сопровождается объективными трудностями.

— К сожалению, весной эта ситуация породила множество спекуляций. Цены на комбикорма с учетом курса доллара взлетели до небес — в два раза, — рассказала Анастасия Федоренко, отметив, однако, что сейчас рынок успокоился.

— Были проблемы с логистикой, они есть и сейчас. Какие-то европейские компании возить отказываются, но есть другие, которые возят. Существуют проблемы с транзакциями, оплатой товара, но они тоже решаемые, — говорит Андрей Коледа. — Острый вопрос — финансовая модель. Раньше оплата за корма шла в конце сезона, а сейчас, конечно, производители требуют предоплату. Для форелеводов это стресс, но ничего, нормально, люди продолжают работать. С другой стороны, сейчас я разговаривал с португальскими и турецкими производителями — и они уже готовы обсуждать отсрочку.

Самый главный вопрос для конечного потребителя: как все эти изменения отразятся на ценах в магазине?

— Рынок очень изменчивый, мы сильно друг от друга зависим. Не думаю, что цена будет заоблачной, — считает Анастасия Федоренко.

— Может, рыбы будет чуть меньше. Однако я полагаю, вряд ли цены будут расти дальше, — соглашается Андрей Коледа. — Зарплаты-то не растут, покупательская способность не взлетает, а рынок уплотняется. Появилась уже армянская форель, осетинская форель, иранская форель — рынок достаточно плотный. Сильно увеличивать цену не получится, покупатель просто откажется покупать форель.