Из Ирана без паники: зачем чиновники ездили в исламскую республику

Текст и фото: Антонина Кябелева

7 июня заместитель премьер-министра Республики Карелия Дмитрий Родионов и министр сельского и рыбного хозяйства РК Владимир Лабинов встретились с журналистами, чтобы рассказать о своей поездке в Иран. Еще один член правительственной делегации – директор Центра привлечения иностранных инвестиций в Республику Карелия Алекси Раумо - сидел в сторонке. После пресс-конференции журналисту портала «Петрозаводск Говорит» удалось выяснить и вклад Раумо в завершившийся визит в исламскую республику.

Родионов рассказал, что были определены четыре направления возможного экономического сотрудничества с Ираном, которые обсуждались в рамках поездки в Тегеран. Это реализация пиломатериалов на территории Ирана, поставки в Карелию рыбных кормов, посадочного материала, а также иранского камня. Родионов отметил «неподдельный, живой интерес» с иранской стороны к карельским пиломатериалам и возможности продажи камня и рыбных кормов.

«Наши предприятия лесопереработки получили, в принципе, определенные предзаказы на возможность поставки материалов и взяли паузу, чтобы понять, какие объемы они могут поставлять, и согласовать вопросы цены»,

- сказал Дмитрий Родионов.

В качестве промежуточного итога он отметил заключение соглашения между ассоциациями карельских и иранских камнепереработчиков о поставках в Карелию иранского мрамора и подписание меморандума о строительстве в Карелии экспозиционной площадки, где будут представлены образцы иранского камня. Если дело дойдет до реализации этой идеи, то, по оценке Родионова, возведение выставочного комплекса может обойтись в 5 миллионов евро.

Никакой конкретной информации ни по срокам начала поставок иранского камня, ни по перспективам продажи карельских пиломатериалов пока нет. Отсутствует и понимание, по какой цене компании согласны торговать друг с другом, и каким путем товар будет курсировать между Ираном и Карелией.

Более реальной перспективой выглядит приобретение в Иране рыбных кормов для форелевых хозяйств Карелии, которые после ужесточения экономических санкций вынуждены искать замену качественным европейским кормам. По словам Лабинова, в Иране работают 15 цехов по производству кормов, сертифицированных по европейским стандартам. Правда, по словам министра, Иран не в состоянии одномоментно поставить в Карелию «выпадающий объем». Иран может поставить всего 1,5 тысячи тонн.

В настоящее время поиски кормов для карельских форелеводов идут, как выразился министр, «с миру по нитке». Пока спасают существующие запасы и продолжающие поставки из Европы. «Есть разные каналы. Продукт поставляется. Есть поставки из Белоруссии», - сказал Лабинов.

По его словам, потребность Карелии в кормах составляет 50 тысяч тонн в год, из которых 35 тысяч тонн шли из Европы.

«Я думаю, что на сегодня тысяч пятнадцать-двадцать надо еще искать»,

- сказал Владимир Лабинов.

Конечно, на этом фоне 1,5 тысячи тонн иранских кормов – это очень мало. Министр надеется, что удастся приобрести турецкие корма.

«Паники по поводу того, чем будем кормить, уже нет. Сейчас начинаем уже выбирать»,

- отметил он.

Если поставки кормов – вполне реальная перспектива, то приобретать посадочный материал (мальков форели) в Иране карельские форелеводы вряд ли согласятся.

«Это тот материал, который не может нас удовлетворить по своим характеристикам. Это такая примитивная форель с низкими темпами роста, не способная вырастать до тех весовых параметров, к которым мы привыкли»,

- сказал Лабинов.

И Родионов, и Лабинов отметили, что Иран произвел на них впечатление эффективно развивающейся страны. Дмитрий Родионов считает, что мы можем у Ирана «чему-то даже поучиться».

Когда карельские чиновники возвращаются из зарубежных поездок, они обычно рисуют многообещающие картины будущих достижений. В 2019 году делегации из Карелии побывали в Китае, Франции, Чехии. Тогда нам говорили, что планируется начать строительство ветряных электростанций на севере Карелии, будут налажены поставки в Китай карельского гранита и рыбных продуктов, в Чехию пойдут шунгит и морские водоросли, в республике построят сеть дата-центров (центров хранения и обработки данных). Что из этих планов удалось реализовать?

Родионов напомнил, что во Франции карельская делегация была по приглашению Министерства экономического развития России. Словно это обстоятельство снимало всякие надежды на достижение реальных результатов. «Если говорить о международной повестке в целом, то китайское направление в определенном роде дало нам возможность общаться с китайскими партнерами по привлечению инвестиций в республику. Мы прекрасно знаем, что если бы не ситуация, связанная с пандемией, мы бы сегодня продвинулись в вопросе строительства дата-центров на территории Надвоиц», - отметил заместитель премьер-министра. По его словам, переговоры с китайской стороной возобновились.

«Были установлены контакты и связи по представлению наших товаров на территории Китая. И сегодня мы с нашими китайскими партнерами и предприятиями проводим работу по переориентации рынков сбыта продукции с Европы на Китай. Это именно те визиты в китайскую республику, в Фуцзянь, дали нам возможность сегодня возобновить работу в этом направлении. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим уже реальные результаты по продаже наших товаров на территории Китая»,

- рассказал Родионов.

Фактически даже он признал, что реальных результатов не видно. А «возобновлять работу в этом направлении» и «проводить работу по переориентации рынков сбыта» можно бесконечно. Нельзя же всерьез считать великим достижением то, что карельские чиновники во главе с руководителем представительства Карелии при президенте РФ Владимиром Томофеевым прошлись три года назад по китайским магазинам, чтобы посмотреть, как жители Поднебесной дегустируют рыбную продукцию из нашей республики.

Зато в Карелии появился Центр привлечения иностранных инвестиций в Республику Карелия. Алекси Раумо пояснил, что центр «информационно-аналитическую работу проводит». Судя по его словам, требовать от центра привлечения инвестиций - бессмысленно. Оказывается, не для того он создан. Раумо объяснил, что центр готовил визит в Иран: «Прорабатывали все контакты, прорабатывали контрагентов наших, партнеров, работали с форелеводами с нашими, их потребности узнавали».

«Была огромная работа проведена. Мы не просто сели в самолет и полетели куда-то. Была работа. Она велась несколько месяцев»,

- сказал Алекси Раумо.

Другими словами, новообразование занято тем, с чем раньше правительство прекрасно справлялось без всяких сторонних центров. Словосочетание "информационно-аналитическая работа" всегда выполняло роль отличной ширмы, за которой можно скрыть все что угодно.

В общем, в Карелии создали автономную некоммерческую организацию с сомнительными задачами. Предполагалось, что Раумо, имеющий, помимо российского, еще и финское гражданство, откроет офис в Хельсинки. Но спецоперация на Украине перечеркнула подобные планы. Раумо подтвердил, что никакого офиса в Финляндии, конечно, открывать не планируется.

«Это не дружественная нам пока страна»,

- сказал он.

Насколько Раумо сейчас мешает наличие у него второго гражданства? «Абсолютно не мешает. Это могло до известных событий только помогать. Мы могли это использовать на благо республики. Сейчас ситуация изменилась», - сказал Алекси Юрьевич.

- Не было ли к вам претензий, что вы получаете бюджетные деньги, а являетесь гражданином другого государства? – поинтересовалась я.

Раумо ответил отрицательно:

«Если человек не нарушает закон, у него может быть сколько угодно гражданств… Я с бюджетными деньгами аккуратно обращаюсь. Все у нас записано, запротоколировано, просто так мы ничего не тратим».

По его словам, в конце февраля 2022 года все было готово, чтобы подписать договор с группой компанией Sokoc. «Они уже к нам ехали, уже была спланирована встреча с главой, и дальше была уже спланирована работа по поиску им участка для отеля. 1 марта мне звонит генеральный директор Sokoc и говорит, что все Алексей, мы не то, что никуда не едем, мы все продаем. У них четыре отеля в Санкт-Петербурге, шестнадцать "Призм". Кому-то легко от этого? Кому хорошо?» - задал риторический вопрос Алекси Раумо.

Командировки официальных делегаций за границу стали для чиновников чем-то вроде дополнительного бонуса. После подобных визитов за бюджетный счет появляются сообщения о важных проектах, возникшим благодаря зарубежным вояжам представителей власти. К сожалению, слишком быстро эти планы забываются, уступая место новым прожектам.

В Карелии пошли еще дальше. Создали центр, который под вывеской привлечения инвестиций занимается организаций заграничных туров для официальных делегаций. Экономическая целесообразность подобных структур, лично у меня, всегда вызывала серьезные сомнения. И отчет о поездке в Иран – лишнее тому подтверждение. Ведь кроме 1,5 тысячи тонн рыбных кормов, которые, может быть, получат форелевые хозяйства республики, говорить особо не о чем. Во всяком случае пока.