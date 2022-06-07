Форелеводы и лесозаготовители налаживают сотрудничество с Ираном

Сотрудничество с Ираном откроет новые возможности для карельского бизнеса. В этом уверены члены карельской делегации, посетившей ближневосточное государство. По результатам визита были достигнуты договоренности по бизнес-контактам в сфере рыбно-хозяйственного комплекса, деревообрабатывающей и горной промышленности, организации новых транзитных логистических цепочек, сообщили в пресс-сслужбе правительства республики.

Министра по вопросам экономики Дмитрий Родионов сообщил о встречах в двух торгово-промышленных палатах Ирана, на которых были определены главные направления экномических отношений с новыми партнерами. Наш регион готов поставлять в Иран продукцию лесопромышленного комплекса, изделия из древесины. При этом в условиях санкций востребованы поставки в Карелию иранского мрамора, отметил Родионов.

Министр сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Владимир Лабинов, сообщил о том, что карельские предприятия лесопереработки уже получили предзаказы от иранских партнеров, но требуется время для согласования цены и логистики. Также Карельская Ассоциация камнеобработки подписала соглашение о сотрудничестве с подобной Ассоциацией Ирана. Стороны даже обсудили возможности совместного строительства в республике шоурума по продаже камня.

«Иран является первой в мире страной по объемам производства форели – 200 тыс. тонн в год. В стране производят 500 тыс. тонн аквакультуры в целом. В Иране работают 7 сертифицированных заводов по производству комбикормов. С нашими форелеводами мы посетили ряд объектов, и было принято решение о возможности заключения контрактов. Иранские партнеры на двух предприятиях по производству кормов готовы давать дополнительно к своим объемам продукцию и для Карелии",

- дополнил Лабинов. Фото: istockphoto.