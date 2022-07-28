Рост официального курса доллара остановился

Центробанк установил официальные курсы валют на пятницу, 29 июля. Рубль впервые за несколько дней остановил падение, следует из данных регулятора.

Так, курс доллара снизился на 2 копейки до отметки 60,20 рубля. Евро немного подорожал - на 21 копейку. Европейская валюта котируется на уровне 61,22 рубля.

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото: unsplash.com