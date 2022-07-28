28 июля 2022, 17:49
Рост официального курса доллара остановился
Центробанк опубликовал свежие курсы основных валют
Центробанк установил официальные курсы валют на пятницу, 29 июля. Рубль впервые за несколько дней остановил падение, следует из данных регулятора.
Так, курс доллара снизился на 2 копейки до отметки 60,20 рубля. Евро немного подорожал - на 21 копейку. Европейская валюта котируется на уровне 61,22 рубля.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото: unsplash.com