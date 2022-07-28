Карельский производитель станет вырабатывать в 2,5 раза больше молока

Новый зал на 230 голов уже функционирует, вскоре откроется помещение для молодняка на 430 голов – таковы результаты расширения производства племенного хозяйства «Ильинское», которое посетил во время рабочей поездки в Олонецкий район глава региона Артур Парфенчиков.

Стоит отметить, что в хозяйстве ремонтируется также телятник на 300 мест, расположенный в деревне Алексала. А в следующем году планируется страт строительства молочной фермы. По поручению губернатора на эти цели в региональном бюджете предусмотрены средства.

«Кроме частных инвестиций с развитие сельского хозяйства должны вкладываться и бюджетные средства. Так мы, по сути дела, возрождаем оставшиеся с прошлых времен объекты. Это позволяет увеличивать поголовье и производительность предприятия»,

- отметил Артур Парфенчиков.

Добавим, что на сегодняшний день на предприятии количество крупного рогатого скота составляет 4389 голов. Объем производства молока – более 7 тыс. тонн. В этом году планируется увеличить производство до 19 тыс. тонн молока. Фото: gov.karelia.ru.