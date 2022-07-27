Официальные курсы доллара и евро заметно выросли

Центробанк установил официальные курсы валют на четверг, 28 июля. Рубль продолжает дешеветь, следует из данных регулятора.

Так, курс доллара вырос на 1,56 рубля. Американская валюта котируется на отметке 60,22 рубля. Евро подорожал на 1,60 рубля и стоит 61 рубль ровно.

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото: unsplash.com