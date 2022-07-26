Курс рубля продолжает опускаться

Центробанк России установил официальные курсы валют на среду, 27 июля. Рубль продолжает терять позиции, следует из данных регулятора.

Так, курс доллара вырос на 88 копеек. Американская валюта сейчас стоит 58,66 рубля. Евро подорожал на 73 копейки до уровня 59,41 рубля.

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото: unsplash.com