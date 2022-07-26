Минэк: средняя зарплата в Карелии составила 52,4 тысячи рублей

В Карелии среднемесячная зарплата за первый квартал составила 52,4 тысячи рублей. Об этом сообщил министр экономического развития и промышленности Олег Ермолаев на заседании правительства.

По словам Ермолаева, этот показатель вырос на 12,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее высокие темпы увеличения зарплат в сферах обработки древесины и производства бумаги.

Вместе с тем, по данным Карелиястата, в бюджетных учреждения темпы роста зарплат сильно отстают. Необходимо повышать зарплату указанным категориям работников, говорят в Минэкономразвития.

Как рассказала министр финансов Карелии Елена Антошина, для этой цели подготовлены проекты по распределению межбюджетных трансфертов. Ассигнования составят 700 миллионов рублей. Зарплату бюджетникам обещают скорректировать уже в августе. Фото: unsplash.com