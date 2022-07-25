В Карелии объемы лесовосстановления увеличиваются

В 2017 году работы по восстановлению леса были проведены на площади более 19 тыс. га, а уже в прошлом году объемы достигли 29 тыс. га. По сообщению регионального минприроды, за минувшие пять лет площадь лесовосстановления в республике увеличилась на 48% на или на 9,4 тыс. га.

С увеличением этих объемов развивается и питомническое хозяйство. Сейчас у Карелесхоза шесть питомников. Они располагаются в Костомукшском округе, Лахденпохском, Кондопожском, Суоярвском и Олонецком районах. Также активно развивается частный питомник в Видлице.

"Благодаря участию республики в региональном проекте «Сохранение лесов» - составляющей нацпроекта «Экология» - впервые за долгие годы удалось модернизировать теплицы: установить новые поливочные рампы, обогреватели. В питомнике, расположенном в Вилге, новое оборудование позволило дать двойной «урожай» саженцев за один сезон",

- рассказали в ведомстве. Фото: минприроды РК.