Микрофинансовую организацию наказали за нарушение при взыскании долга

Микрофинансовую организацию в Карелии привлекли к ответственности судебные приставы. Она не уведомила задолжавшего гражданина, что наняла коллекторов, сообщили в пресс-службе УФССП РФ по РК.

Согласно законодательству, привлекать для взыскания долгов коллекторов можно, но надо заранее предупредить об этом заемщика. Уведомление должно быть отправлено заказным письмом.

Кроме того, информацию необходимо внести в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений. Микрофинансовая организация не сделала ни того, ни другого.

Ей назначили наказание в виде штрафа, компания заплатит 60 тысяч рублей в доход государства. // Фото: xspline/pixabay.com