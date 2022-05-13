В воскресенье в Петрозаводске будут собирать вторсырье

В столице Карелии 15 мая вновь «Сбормобиль» и «Металлмобиль» выйдут на привычный маршрут, который включает 23 остановки в разных районах города.

Время проведения экоакции с 9:25 до 19:35. Со списком того, что можно сдать на переработку, можно ознакомиться в группе «Сбормобиль».

Напомним, что 80% средств, вырученных от переработки, идут на поддержку бездомных животных. Фото: vk.com/1sbor.