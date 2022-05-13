13 мая 2022, 17:27
В воскресенье в Петрозаводске будут собирать вторсырье
По улицам карельской столицы проедут «Сбормобиль» и «Металлмобиль»
В столице Карелии 15 мая вновь «Сбормобиль» и «Металлмобиль» выйдут на привычный маршрут, который включает 23 остановки в разных районах города.
Время проведения экоакции с 9:25 до 19:35. Со списком того, что можно сдать на переработку, можно ознакомиться в группе «Сбормобиль».
Напомним, что 80% средств, вырученных от переработки, идут на поддержку бездомных животных. Фото: vk.com/1sbor.