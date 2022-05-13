Шандалович: спортивная жизнь в Медвежьегорске получит новый импульс

В Медвежьегорске открылся физкультурно-оздоровительный комплекс

В торжественной церемонии приняли участие Глава Карелии Артур Парфенчиков, Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович, парламентарий Галина Алупова, глава районной администрации Максим Антипов, спортсмены и жители города.

Очень рад, что это событие состоялось. Путь был не очень простой, но мы прошли его все вместе. Уверен, что благодаря новым возможностям спортивная жизнь Медвежьегорского района получит новый импульс, а значит, будут и новые звезды спорта,

- сказал Элиссан Шандалович.

Спикер парламента Карелии поблагодарил за особое внимание к строительству объекта заместителя Секретаря Совета Безопасности РФ Рашида Нургалиева, депутата Госдумы от Карелии Валентину Пивненко и Главу республики Артура Парфенчикова.

По мнению депутата Законодательного Собрания Карелии Галины Алуповой, появление ФОКа имеет большое значение для развития спорта в районе, потому что появились достойные условия для занятий, тренировок и проведения соревнований.

У нас очень много детей и взрослых занимаются спортом, завоевывают призовые места на различных соревнованиях, и, уверена, жители Медвежьегорского района оценят все возможности спорткомплекса,

- отметила парламентарий.

В физкультурно-оздоровительном комплексе разместились универсальный спортивный и тренажерный залы, зал для единоборств, раздевалки, душевые, буфет, медицинский кабинет и различные технические помещения.