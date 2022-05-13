Младенца с бытовой травмой доставили на вертолете в Петрозаводск

Санитарная авиация в первой декаде мая доставила в больницы пятерых пациентов, в том числе и двух детей. Об этом рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В частности, восьмилетнего ребенка с легочным заболеванием транспортировали из Сортавалы в больницу Петербургской педиатрической академии.

Получившего тяжелую бытовую травму пятимесячного младенца на вертолете доставили из Медвежьегорска в Петрозаводск, в Детскую республиканскую больницу.

Троих взрослых из Пудожа, Беломорска и Костомукши госпитализировали в региональный сосудистый центр. У пациентов был острый коронарный синдром.

С начала года вертолет совершил 55 вылетов, доставив в медицинские учреждения 86 пациентов, которые нуждались в экстренной специализированной медицинской помощи. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте