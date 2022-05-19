Михельсон назвал сферу, в которой можно заработать миллион долларов

Россиянин из пятерки миллиардеров по версии Forbes подсказал, какую специальность нужно получать, чтобы неплохо зарабатывать. Об этом руководитель независимой газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон заявил на марафоне «Новые горизонты».

Миллиардер обратился к тем, кто еще не поступил и призвал будущих студентов выбирать инженерные специальности. По его словам, топовые инженеры в отрасли сжижения природного газа получают до одного миллиона долларов, сообщает РИА Новости.

«Вот именно в криогенной области, по управлению такими заводами, вот как «Ямал СПГ», заработки самых-самых топовых... – прервался и продолжил после паузы и слов модератора. - Да ну страшно сказать! Ну... от полумиллиона долларов до одного миллиона».

Россиянин признался, что сейчас не хватает квалифицированных инженеров. (фото Сергей Гунеев, rbc.ru)