Microsoft приостановила новые продажи и предоставление услуг в России

Американский гигант по производству программного обеспечения для компьютеров, игровых приставов, телефонов и другой техники, компания Microsoft объявила о приостановке работы в России.

Корпорация прекращает новые продажи товаров и предоставление услуг. Об этом говорится в заявлении компании. Кроме того в Microsoft заявили, что ограничивают бизнес в России в связи с санкциями.

На днях российский эксперт Руслан Пермяков предположил, что в случае ухода Microsoft с российского рынка пользователи перейдут на операционную систему Linux.

Ранее о прекращении работы объявили Cisco, Apple, Oracle, Intel и AMD. (скриншот с сайта microsoft.com)