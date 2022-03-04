Apple прекратила ремонт iPhone и MacBook в России

Один из основателей сервисного центра Fixed.one Дмитрий Дружбин написал в Facebook, что Apple временно прекращает платные ремонты своих устройств. Об этом сообщает ferra.ru.

Дружбин рассказал, что российские авторизованные сервисные центры уже получили соответствующее уведомление от компании. Гарантийные ремонты и ремонты в рамках программ качества пока проводят.

Ранее Apple закрыла свой магазин в РФ, а официальный ретейлер re:Store на один день прекратил работать в Москве. Вернулся он уже с серьезно повышенными ценами. // Фото: Pexels/pixabay.com