01 июня 2022, 08:00
Метеорологи спрогнозировали неустойчивую погоду в июне
Отклонения от средних температур в первый летний месяц на севере и юге европейской части страны будут незначительными
В Росгидрометцентре считают, что среднемесячная температура воздуха в первый месяц лета на севере и юге европейской части России будет немного выше нормы.
В целом погода ожидается неустойчивая, колебания температуры будут проходить в небольших пределах, близких к климатической норме.
В июне, предположительно, в среднем температура будет на один градус выше нормы на большей части Северо-Западного, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в Белгородской, Воронежской и Саратовской областях. Такое мнение высказала специалист ведомства в беседе с РИА Новости.
На остальной территории европейской части страны температура в июне ожидается около средних многолетних значений. (фото pixabay.com, JillWellington)