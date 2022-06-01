Метеорологи спрогнозировали неустойчивую погоду в июне

В Росгидрометцентре считают, что среднемесячная температура воздуха в первый месяц лета на севере и юге европейской части России будет немного выше нормы.

В целом погода ожидается неустойчивая, колебания температуры будут проходить в небольших пределах, близких к климатической норме.

В июне, предположительно, в среднем температура будет на один градус выше нормы на большей части Северо-Западного, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в Белгородской, Воронежской и Саратовской областях. Такое мнение высказала специалист ведомства в беседе с РИА Новости.

На остальной территории европейской части страны температура в июне ожидается около средних многолетних значений. (фото pixabay.com, JillWellington)