Меры помощи участникам СВО обсудили в Парламенте Карелии

Для всех участников СВО действуют республиканские распоряжения, где прописаны региональные меры социальной поддержки.

Перечислим наиболее существенные: бесплатное питание в школе (а с 1 декабря уже 2-х разовое питание), освобождение от родительской платы в детских садах, возможность компенсировать расходы при обучение на платной основе в средне-специальных учебных заведениях, юридическая поддержка по вопросам защиты прав и законных интересов в связи с участием близких в СВО, компенсация 50% расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.



На комитете было озвучено, что кассовый расход из бюджета республики составил 70 млн рублей. Есть еще единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей для тех, кто вступает в именные карельские подразделения «Ладога и «Онего» и уже участвует в СВО. На эти цели выплачено около 3 млн рублей. Осуществляется единовременная выплата членам семей мобилизованных в размере 50 тысяч рублей для членов семей мобилизованных. 1356 человек уже получили эту выплату.

Я скажу от себя как жителя Карелии и как депутата, - мы за ценой помощи семьям участников СВО не постоим. И столько, сколько нужно будет, мы будем направлять на эти цели,

- прокомментировал Председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного Собрания Карелии Алексей Хейфец.