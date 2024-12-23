23 декабря 2024, 10:16
Россия

Мертвого младенца нашли в придорожной столовой в российском регионе

В Забайкальском крае выясняются обстоятельства гибели новорожденного

В Забайкальском крае в туалете придорожной столовой найден младенец без признаков жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным источника, женщина, ехавшая на автобусе из поселка Первомайский в Читу, в пути родила во время стоянки в столовой. Она оставила ребенка в туалете и продолжила путь. В Чите автобус встретила полиция. Всех женщин отправили на медицинский осмотр.

Обстоятельства случившегося устанавливают специалисты. // Фото: unsplash.com / Omar Lopez

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Забайкальский край
новорожденный
смерть
столовая
Полиция