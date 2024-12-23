Автомобиль влетел в толпу пешеходов в Петербурге

В Санкт-Петербурге автомобиль влетел в толпу пешеходов. Серьезно пострадали шесть человек, пишет «Фонтанка».

По данным источника, инцидент случился вечером 22 декабря на Заневском проспекте. 50-летняя женщина за рулем автомобиля «Опель» не предоставила преимущество автомобилю Belgee X50, и тот влетел в толпу пешеходов, стоявших на светофоре.

В результате аварии шесть человек оказались в больнице. 13-летнюю девочку, 18-летнего мужчину, 70-летнюю и 72-летнюю женщин отпустили домой после оказания медицинской помощи. Закрытый перелом у 60-летней женщины. Самые серьезные травмы у 52-летней горожанки. У нее перелом ноги, сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Водитель автомобиля Belgee X50 скрылся с места аварии. Его ищет полиция. // Фото «Петрозаводск говорит»