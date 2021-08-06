06 августа 2021, 17:28
Мэрию в Финляндии включили в список самых значимых зданий мира
Здание из кирпича и дерева, построенное после второй мировой войны, восхитило критиков газеты New York Times
Американская газета New York Times включила мэрию в Сяюнятсало под Ювяскюля в перечень самых значимых строений мира. Об этом пишет Yle.fi.
В списке газеты 25 зданий, которые были построены после Второй мировой войны. Критики посчитали эти объекты наиболее значимыми в плане архитектуры.
Здание мэрии в Финляндии спроектировал Алвар Аалто. Этот объект считает одной из самых престижных работ финского архитектора. Здание возвели в 1952 году, при строительстве использовались красный кирпич и дерево. Лаконичные формы восхитили критиков. (Фото: Jarkko Riikonen / Yle)