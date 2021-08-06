Мэрию в Финляндии включили в список самых значимых зданий мира

Американская газета New York Times включила мэрию в Сяюнятсало под Ювяскюля в перечень самых значимых строений мира. Об этом пишет Yle.fi.

В списке газеты 25 зданий, которые были построены после Второй мировой войны. Критики посчитали эти объекты наиболее значимыми в плане архитектуры.

Здание мэрии в Финляндии спроектировал Алвар Аалто. Этот объект считает одной из самых престижных работ финского архитектора. Здание возвели в 1952 году, при строительстве использовались красный кирпич и дерево. Лаконичные формы восхитили критиков. (Фото: Jarkko Riikonen / Yle)