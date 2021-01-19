Мэрия снесет очередные гаражи в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска намерена снести в городе очередную группу гаражей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет о шести самовольно установленных объектах, расположенных в районе улицы Логмозерской в Соломенном.

Владельцы объектов, которые заняли земельные участки незаконным образом, проинформированы о предстоящем сносе городской администрацией. Они должны будут освободить землю своими силами и средствами до 2 февраля. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска