19 января 2021, 10:10
Общество

Мэрия снесет очередные гаражи в Петрозаводске

Освободить занятые земельные участки владельцам объектов необходимо до 2 февраля

Мэрия Петрозаводска намерена снести в городе очередную группу гаражей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет о шести самовольно установленных объектах, расположенных в районе улицы Логмозерской в Соломенном.

Владельцы объектов, которые заняли земельные участки незаконным образом, проинформированы о предстоящем сносе городской администрацией. Они должны будут освободить землю своими силами и средствами до 2 февраля. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска

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Метки: 
Петрозаводск
Соломенное
улица Логмозерская
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демонтаж
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