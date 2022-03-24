Мэрия провела рейд по магазинам в центре карельской столицы

Мэрия Петрозаводска продолжает проводить рейды по контролю за соблюдением антиковидных мер на объектах сферы торговли и услуг. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На этой неделе специалисты мэрии обследовали магазины на проспекте Ленина и улице Герцена. Работникам торговых точек напомнили о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других мер.

В мэрии пообещали продолжить проведение подобных мероприятий. Фото источника