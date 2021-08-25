Мэрия предупредила водителей об изменении схемы движения на Перевалке

На Перевалке с четверга изменится схема движения транспорта, предупредили в мэрии. Пешеходов и водителей просят быть внимательными.

Нововведения начнут действовать с 26 августа на пересечении улиц Чапаева и Чкалова. При движении по Чапаева в сторону центра Петрозаводска на перекрестке с левой полосы можно будет повернуть налево или проехать прямо, проезд по центральной полосе будет возможен только прямо, с правой только направо.

На улице Чкалова изменится количество полос. Встречная с улицы Чапаева в сторону Партизанской будет расширена. При движении по Чкалова на улицу Чапаева от Партизанской улицы с центральной полосы можно будет повернуть налево или проехать прямо, организация движения по ответвлению вправо не изменится.

Также изменится режим работы светофора. Движение пешеходов через Чапаева и Чкалова не будет происходить одновременно, его разделят на фазы. (фото источника)