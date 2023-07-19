Мэрия потребовала убрать 36 гаражей на Зареке

Район карельской столицы «зачищают» от нестационарных объектов. По сведениям городских властей, объекты установлены незаконно.

Сносу подлежат 36 объектов в районе домов №14-а, 16 и 22 по Промышленной улице, домов № 27-а, 31-а и 33 по улице Державина, дома №28 на улице Чернышевского и №38 на улице Коммунистов.

Мэрия предлагает владельцам гараж ей демонтировать их своими силами до 2 августа. // фото пресс-центр городской администрации