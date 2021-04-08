Мэрия Петрозаводска развивает новые формы взаимодействия с горожанами

Специалисты администрации используют разные форматы взаимодействия с горожанами: проводятся «горячие» телефонные линии, диалог с горожанами ведется на различных интернет-платформах, получивших стремительное развитие в период пандемии.

В социальной сети «ВКонтакте» и в системе «Инцидент-менеджмент» было обработано более 5000 обращений. В 2020-м году Петрозаводск также подключился к системам «Народный контроль Карелии», «Госуслуги.ПОС». В полную силу начала работу городская информационная платформа «Активный горожанин». Данный ресурс помогает администрации проводить опросы граждан, размещать общественные инициативы.

- Платформа позволила провести рейтинговое голосование по отбору территорий для благоустройства в 21 году. И мы уже имеем примеры, когда маленькие районы с населением в 1200 человек выходят в победители из-за активности горожан,

- сказала Ирина Мирошник.

- Но и привычные для горожан способы связи остаются востребованы. В том числе и в период ограничительных мер, если требовалось непосредственное общение, проводились встречи с петрозаводчанами с соблюдением всех противоэпидемиологических требований. Так, например, контроль реализации проектов благоустройства осуществлялся при непосредственном участии представителей инициативных групп,

- подчеркнула глава Петрозаводска. (Видео)