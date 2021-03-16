Мэрия Петрозаводска рассказала, где сегодня убирают снег

Сотрудники компании «ТехРент» продолжают в круглосуточном режиме убирать улицы Петрозаводска от снега. Техника и мобильные бригады трудятся в разных микрорайонах, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня работы ведутся в центральной части карельской столицы, в Соломенном, на Зареке, Ключевой и Кукковке, в том числе в районе ТИЗ «Усадьба». Сотрудники подрядчика посыпают дороги противогололедными материалами. Особое внимание в расчистке уделяют остановкам и пешеходным переходам.

В мэрии напомнили, что на некачественную уборку Петрозаводска можно пожаловаться по телефону ЕДДС 051. Фото источника