Мэрия Петрозаводска отдала свой транспорт больницам и поликлиникам

Транспорт администрации Петрозаводска передается для нужд БСМП и городских поликлиник, сообщает пресс-центр городской мэрии.

В связи с принятием дополнительных ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса и полной приостановки работы общественного транспорта с 29 марта по 4 апреля глава Петрозаводска Ирина Мирошник приняла решение о временной передаче транспортных средств администрации города ГБУЗ РК «Больница скорой медицинской помощи» и городским поликлиникам.

На протяжении всего периода приостановки работы общественного транспорта для обеспечения работы медиков Петрозаводска будет задействован транспорт городской администрации, который высвободился из-за карантинных мероприятий и перевода части сотрудников на удаленную работу.

Напомним, все интересующие вопросы по коронавирусу можно задать по телефону горячей линии, которая началу работу сегодня и будет доступна в круглосуточном режиме.

Телефон горячей линии: 8 800 200 35 05.