Mercedes-Benz выпустил одежду из переработанных подушек безопасности

Пример переработки продемонстрировала компания Mercedes-Benz. Вместе с американским дизайнером бренд выпустил коллекцию одежды из подушек безопасности, пишет Motor.ru.

Линейка одежды получила название Airbag. Одежда изготовлена из переработанных подушек безопасности и способна надуваться и сдуваться обратно, правда, каким образом, не раскрывается. Премьерный показ пройдет с 6 по 8 сентября в Берлине на Mercedes-Benz Fashion Week. Производитель заявил, что одежда из подушек безопасности расширяет границы инноваций в моде. Коллекцию можно будет заказать в Интернете с 10 сентября.

Компания внедрила первую подушку безопасности 40 лет назад, в 1981 году на седане S-Class поколения W126. Такая опция предлагалась для водителей. Подушка безопасности пассажира стала предлагаться опционально с 1986 года, в 1990 году она вошла в базовое оснащение. Этому событию и посвящен выпуск брендовой одежды. (фото Daimler, motor.ru, на главной kolesa.ru, by alegri / 4freephotos.com)