Снимавшийся в Карелии фильм взял главный приз кинофестиваля в Израиле

Фильм «Купе номер 6» финского режиссера Юхо Куосманена завоевал главный приз кинофестиваля в Иерусалиме, сообщает Yle.

Картина, снимавшаяся в том числе и в Карелии, обошла тринадцать фильмов, в том числе и работу Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Жюри назвало работу финского мастера - международным роуд-муви, развлекательным, умным, в которое невозможно не влюбиться.

«Это фильм, свободный от ограничений, в котором целый мир возникает в одном купе и в котором пересекаются как географические, так и культурные границы»,

- оценили члены жюри, режиссер Ари Фолман, монтажер Нили Феллер и оператор Шай Голдман.

Ранее лента получила гран-при Каннского фестиваля. Предпремьерный показ в Финляндии пройдет 9 сентября, премьера в кинозалах Суоми запланирована на 29 октября. Зрители в России увидят ее на день раньше. Напомним, несколько эпизодов киноленты снимали в Петрозаводске весной 2020 года. Съемочная группа подыскивала актеров среди местных жителей на эпизодические роли. (фото: Caroline Blumberg / EPA/ yle.fi)